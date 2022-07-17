Номер 1 в лечении эхинококкоза и альвеококкоза
Номер 1 в лечении эхинококкоза и альвеококкоза
Уникальная, авторская методика лечения паразитарных заболеваний академика Ли Евгения Хынчановича.
Медикаментозное лечение. Индивидуальный подбор пропорций, комплексный подход к каждому случаю и каждому пациенту. Излечение гарантируется. Данная уверенность основывается на многолетней практике и множестве излечившихся пациентов.
Мы публикуем отзывы наших пациентов с их контактами, чтобы все могли в этом убедиться. Кто, как не вылечившийся пациент, лучше объяснит, через что он прошел до обращения в нашу клинику.
Наша методика позволяет вести полноценный образ жизни в процессе лечения. Она помогает изменить пагубные привычки и главное — излечиться навсегда, что не гарантирует ни одна хирургическая операция.
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«В основном, ко мне обращаются за лечением пациенты уже прошедшие через операции по удалению эхинококковых кист. Они убедились, что оперативное вмешательство и химиотерапия не помогли им избавиться от этой болезни. Эти пациенты были уже в отчаянии от осознания всей безысходности своего положения, были готовы «хвататься за соломинку», использовать любой шанс… Все они прошли очищение организма и избавились от паразитов в ЮДЖИНА.
Сейчас я хочу через сайт клиники обратиться к первичным больным эхинококкозом или иным паразитарным заболеванием, к тем, кто пока думает и сомневается — выбрать хирургическую операцию или новый медикаментозный метод лечения. У вас есть возможность избавиться от паразитов без всяческих осложнений и тяжелых последствий. Я полностью уверен в своём способе лечения и со всей ответственностью уверяю вас — моя безоперационная методика снова сделает вас здоровыми, а заболевание будет вспоминаться лишь как страшный сон».
С уважением к посетителям сайта и пожеланием здоровья, Евгений Ли.
Профессор ВОЗ, академик РК по комплементарной медицине, действительный член академии Восточной Медицины.
Казахстан, г. Алматы, улица Абдуллиных 30
(WhatsApp) +7 777 212 72 33; Ли Фариза Муталиевна. Администратор
(WhatsApp)+7 708 194 60 80; Ли Анатолий Евгеньевич. Врач инфекционист паразитолог.
E-mail: klinika@yudjina.com
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