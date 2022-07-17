«В основном, ко мне обращаются за лечением пациенты уже прошедшие через операции по удалению эхинококковых кист. Они убедились, что оперативное вмешательство и химиотерапия не помогли им избавиться от этой болезни. Эти пациенты были уже в отчаянии от осознания всей безысходности своего положения, были готовы «хвататься за соломинку», использовать любой шанс… Все они прошли очищение организма и избавились от паразитов в ЮДЖИНА.

Сейчас я хочу через сайт клиники обратиться к первичным больным эхинококкозом или иным паразитарным заболеванием, к тем, кто пока думает и сомневается — выбрать хирургическую операцию или новый медикаментозный метод лечения. У вас есть возможность избавиться от паразитов без всяческих осложнений и тяжелых последствий. Я полностью уверен в своём способе лечения и со всей ответственностью уверяю вас — моя безоперационная методика снова сделает вас здоровыми, а заболевание будет вспоминаться лишь как страшный сон».

С уважением к посетителям сайта и пожеланием здоровья, Евгений Ли.

Профессор ВОЗ, академик РК по комплементарной медицине, действительный член академии Восточной Медицины.