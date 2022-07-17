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Чтобы записаться на приём:
Консультация по паразитарным заболеваниям:

+7 777 572 22 59


+7 708 194 60 80


СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КЛИНИКА ЕВГЕНИЯ ЛИ
ПО ЛЕЧЕНИЮ ВСЕХ ВИДОВ ГЕЛЬМИНТОВ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Номер 1 в лечении эхинококкоза и альвеококкоза

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Специализированная клиника ЮДЖИНА. Лечение эхинококкоза, альвеококкоза The specialized clinic of YUDJINA. The treament of echinococcosis, alveococcosis

Уникальная, авторская методика лечения паразитарных заболеваний академика Ли Евгения Хынчановича.
Медикаментозное лечение. Индивидуальный подбор пропорций, комплексный подход к каждому случаю и каждому пациенту. Излечение гарантируется. Данная уверенность основывается на многолетней практике и множестве излечившихся пациентов.

Мы публикуем отзывы наших пациентов с их контактами, чтобы все могли в этом убедиться. Кто, как не вылечившийся пациент, лучше объяснит, через что он прошел до обращения в нашу клинику.
Наша методика позволяет вести полноценный образ жизни в процессе лечения. Она помогает изменить пагубные привычки и главное — излечиться навсегда, что не гарантирует ни одна хирургическая операция.

 

Предоставляемые услуги клиники ЮДЖИНА

На сегодняшний день наша лаборатория проводит более 800 видов медицинских лабораторных исследований,

в том числе:


  • — Общеклинические
  • — Биохимические
  • — Гемотологические
  • — Микробиологические
  • — Иммунологические
  • — ИФА
  • — ПЦР (ДНК/РНК вирусов, инфекций, генотипированиегепатита С и количественное определение вирусной нагрузки HBV и HCV)
  • — Иммунохимия: гормоны, онкомаркеры, вирусные гепатиты, аллергодиагностика

Прайс-лист

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Вы можете использовать Телеграмм мессенджер для опертивной связи с нашими специалистами

https://t.me/yudjinabot @yudjinabot
Уважаемые пациенты! Просим быть осторожными!
В последнее время участились случаи предоставления аналогичных услуг другими организациями, частными лицами со ссылкой на кооперирования или родственные отношения на основателя нашей клиники или на нас в целом.
Официально сообщаем, что мы не сотрудничаем ни с другими подобными организациями, ни с другими частными лицами и с какие-либо родственниками тем более. Это мошенники! Требуйте официальных разрешительных документов!!!

Детали
Выезд медсестры
Вы можете воспользоваться услугой выезд медсестры для сдачи любого анализа

Мы соблюдаем все меры безопасностии дезинфекции, согласно нормам ВОЗ.

Детали
Аллергия На этой странице мы поговорим о проблеме, которая беспокоит огромную массу людей по всей планете. Мы будем говорить об аллергии. Узнаем, что она собой...
Альвеококкоз Данная станица посвящена такому паразитарному заболеванию, как альвеококкоз. Здесь Вы сможете узнать о симптомах заболевания, методах диагностики и ле...
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Лямблии Сегодня мы обсудим такое заболевание, как лямблиоз. Мы узнаем, что именно вызывает данное заболевание, каковы его симптомы, методы диагностики и лечен...
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Академик Ли Евгений Хынчанович. Dr. Evgeny Lee

«В основном, ко мне обращаются за лечением пациенты уже прошедшие через операции по удалению эхинококковых кист. Они убедились, что оперативное вмешательство и химиотерапия не помогли им избавиться от этой болезни. Эти пациенты были уже в отчаянии от осознания всей безысходности своего положения, были готовы «хвататься за соломинку», использовать любой шанс… Все они прошли очищение организма и избавились от паразитов в ЮДЖИНА.

 

Сейчас я хочу через сайт клиники обратиться к первичным больным эхинококкозом или иным паразитарным заболеванием, к тем, кто пока думает и сомневается — выбрать хирургическую операцию или новый медикаментозный метод лечения. У вас есть возможность избавиться от паразитов без всяческих осложнений и тяжелых последствий. Я полностью уверен в своём способе лечения и со всей ответственностью уверяю вас — моя безоперационная методика снова сделает вас здоровыми, а заболевание будет вспоминаться лишь как страшный сон».

 

С уважением к посетителям сайта и пожеланием здоровья, Евгений Ли.
Профессор ВОЗ, академик РК по комплементарной медицине, действительный член академии Восточной Медицины.

Отзывы


Кульжанова Ардак
Almaty

Отзыв. Кульжанова Ардак Туленовна 31 декабря 1960 года рождения, в марте 2024 с кровотечением поступила в ТОО " Национальный научный онкологический центр", где был выставлен диагноз " эхинококкоз пе...
Тимофеева Татьяна
г. Магнитогорск, Челябинская область, Российская Федерация

Я, Тимофеева Татьяна, мама Тимофеева Славы, хочу оставить отзыв о лечении у доктора Ли Евгения Хынчановича. В марте в 2015 года у сына на УЗИ обнаружили эхинококковые кисты в печени больших разме...
Vladimir Nazarov
Almaty

Уважаемый Евгений Хынчанович, хочу сказать Вам огромное спасибо, когда вы согласились вылечить нашу маму от эхинококковых кист, хоть и испытывали сомнения (ей, на тот момент было 83 года). В феврале ...
Абдрахманова Айгуль
г. Тараз

Мы, родители, очень благодарны клинике "Юджина", особенно академику Ли Евгению Хынчановичу! За спасение нашей дочери. У ребенка была киста в печени - альвеококкоз. Благодаря грамотному лечению Евгени...
Все отзывы
Очищение организма от паразитарных заболеваний и глистов в специализированной клинике.

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Акция проведения бесплатной консультации
Уважаемые пациенты! В период с 1 февраля по 29 февраля 202 года наш доктор, академик Ли Евгений Хынчанович проводит бесплатную консультацию в нашей к
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Альвеококк. Общий механизм.
Альвеококк - подобный эхинококку червь, со схожим строением и механизмом развития. Отличия состоит в особенностях строения и развития кисты, делающих
20 июля, 2022
Выезд медсестры
Вы можете воспользоваться услугой выезд медсестры для сдачи любого анализа. Мы соблюдаем все меры безопасностии дезинфекции, согласно нормам ВОЗ.
20 июля, 2022
Контакты клиники
Евгений Хынчанович, работает только в клинике "Юджина" и с другими клиниками не сотрудничает. На данный момент не имеет никаких представительств, фили
20 июля, 2022
Наша Лаборатория
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НАША ЛАБОРАТОРИЯ ПРОВОДИТ БОЛЕЕ 800 ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1. Общеклинические 2. Биохимические
20 июля, 2022
Общаемся в Телеграмм
Для удобства обращений наших пациентов, мы запустили наш канал в телеграмм. t.me/yudjinabot
20 июля, 2022
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Казахстан, г.  Алматы, улица Абдуллиных 30

(WhatsApp) +7 777 212 72 33; Ли Фариза Муталиевна. Администратор

(WhatsApp)+7 708 194 60 80; Ли Анатолий Евгеньевич. Врач инфекционист паразитолог.

(Telegram) t.me/yudjinabot

E-mail: klinika@yudjina.com

 

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